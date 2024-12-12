В Ростовской области семьи смогут получать остаток регионального маткапитала

Комитет донского парламента по социальной политике одобрил и рекомендовал к принятию на заседании заксобрания 23 декабря законопроект, по которому многодетные семьи смогут получать остаток средств регионального маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

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«У ряда многодетных семей после расходования регионального материнского капитала остались незначительные суммы, воспользоваться которыми они в настоящее время не могут. В среднем это 6 тыс. руб. И семей таких у нас достаточно много – почти 2 тыс.», – сообщила председатель комитета Елена Елисеева.

В случае внесения изменений в областной закон, многодетные семьи смогут получать оставшиеся от регионального материнского капитала средства.

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Ева Китаева