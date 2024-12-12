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Главные новости за 12 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского перевели в специзолятор №99/1, известный как «Кремлевский централ». В новом месте заключения действует более строгий режим, а встречи с адвокатами проходят под надзором оперативных сотрудников.

Финансовый институт «Дом.рф» планирует провести аукцион по продаже земельного участка площадью 30 га в Анапе. Территория предназначена для строительства многоэтажных жилых домов.

В отношении родителей школьника, который напал с ножом на сверстников в краснодарской школе, рассматривается дело о нарушении правил въезда и пребывания в России.

Гордума Краснодара приняла бюджет краевой столицы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доход города в 2025 году составит 86,8 млрд руб., из них собственные — всего лишь 38,4 млрд руб.

Собственники квартир краснодарского ЖК «Гарантия» направили обращение президенту Владимиру Путину с жалобой на УК «Патриот». По их словам, компания несколько лет препятствует смене управляющей организации путем фальсификации подписей собственников и проведения фиктивных голосований.

Главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева дисквалифицировали на два матча из-за нецензурной брани в адрес арбитра во время игры с «Локомотивом».

Приезжие из Крыма и Московской области пытались провезти на территорию Краснодарского края около 2 тыс. патронов, гранатометы и автоматы.

В Краснодаре полиция усилила меры безопасности на украшенной улице Красной в центре города из-за большого количества людей.

В Краснодаре начали разработку концепции так называемого «Кубанского кремля», которые собираются построить на месте «дачи Ахеджака».

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