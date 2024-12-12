Родителям подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, грозит депортация

В отношении родителей школьника, который напал с ножом на сверстников в краснодарской школе, рассматривается дело о нарушении правил въезда и пребывания в России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В полиции уточнили, что семья подростка приехала из Армении. За нарушение миграционного режима родителям грозит штраф до 5 тыс. руб. и административное выдворение из страны.

Инцидент произошел 6 декабря в школе №94. В результате конфликта 14-летний ученик напал с ножом на сверстников. Двое подростков получили ножевые ранения. По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, четырех учеников госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В качестве причины произошедшего полиция выдвинула версию о попытке восьмиклассников защитить ученика 6-го класса, над которым издевался нападавший.

Вчера, 11 декабря, стало известно, что суд избрал для школьника меру пресечения в виде запрета на посещение школы и использование интернета.

Фил Златов