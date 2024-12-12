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Полиция Краснодара усилила меры безопасности на украшенной улице Красной

В Краснодаре полиция усилила меры безопасности на украшенной улице Красной в центре города из-за большого количества людей. Об этом пишет «"КП" — Кубань» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

На Александровском бульваре наблюдается большой поток людей, поэтому полиция города добавила количество патрулей на этом участке. В целом в преддверии новогодних праздников на улицах краевой столицы стало больше сотрудников полиции.

Согласно данным МВД Краснодара, на ул. Красной увеличилось число правонарушений. С 1 по 9 ноября нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств было 75. С 1 по 9 декабря сотрудники органов выписали 95 штрафов.

МВД города также выставит дополнительные наряды ДПС на перекрестках улицы Красной. Сделают это из-за большого потока людей, которые не соблюдают правила дорожного движения и переходят на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого создаются пробки на перекрестках.

Алина Зорина

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