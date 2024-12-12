Главного тренера «Краснодара» Мусаева дисквалифицировали на два матча РПЛ

По итогам игры 18-го тура против московского «Локомотива» главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева дисквалифицировали на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно. Об этом сообщает «РИА Новости спорт» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли в Краснодаре 8 декабря. Игра завершилась со счетом 0:0. Главный арбитр Василий Казарцев на стал назначать пенальти в ворота «Локомотива» за игру рукой. Решение было принято после просмотра видеоповтора, на котором зафиксировано, что в начале атаки правила нарушил игрок «Краснодара».

Мурад Масаев выразил несогласие с решением арбитра, в том числе используя ненормативную лексику. Из-за этого главного тренера «Краснодара» удалили со скамейки запасных.

Несмотря на то, что ненормативная лексика тренера не была адресной, КДК принял решение дисквалифицировать его на два матча, поскольку слова были сказаны официальному лицу матча. Также Мурада Мусаева оштрафовали на 100 тыс. руб. Таким образом, тренер пропустит первый матч после возобновления сезона, в котором «Краснодар» встретится с самарскими «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ.

Татьяна Ручкина