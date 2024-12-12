«Ъ»: Экс-мэра Сочи перевели в спецблок СИЗО с усиленным режимом

Бывшего главу Сочи Алексея Копайгородского перевели в специзолятор №99/1, известный как «Кремлевский централ», после двух с половиной месяцев пребывания в СИЗО «Бутырка». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Миронова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Защитник отметил, что в новом месте заключения действует более строгий режим, а встречи с адвокатами проходят под надзором оперативных сотрудников. По словам Ивана Миронова, изолятор «Кремлевский централ» используется в качестве тюрьмы для содержания арестантов по громким делам с политической подоплекой. Он утверждает, что данный факт подтверждает политический характер дела Алексея Копайгородского при надуманной фабуле обвинения.

Защитник отметил, что подробно описал условия содержания в изоляторе в своей книге «Замурованные. Хроники "Кремлевского централа"». Благодаря этому изданию неофициальное название СИЗО получило широкую известность.

Алексей Копайгородский, возглавлявший Сочи с 2019 года, покинул пост в мае 2024 года. Он находится под стражей с 25 сентября, а его жена Янина Копайгородская была отправлена под домашний арест 13 ноября. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которое оба полностью отрицают.

По данным следствия, в 2022–2024 годах супруги организовали оформление двух прилегающих к их дому земельных участков в муниципальную собственность, а затем их передачу в аренду льготникам. Впоследствии земли были перепроданы. Янина Копайгородская приобрела один из участков за 7 млн руб. Следствие оценивает ущерб бюджету в 3,749 млн руб.

Администрация Сочи подала гражданский иск на 15,4 млн руб., исходя из рыночной стоимости участков, оценивая эту сумму как «упущенную выгоду».

Фил Златов