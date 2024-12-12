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Около 2 тысяч патронов, гранатометы и автоматы пытались провезти на Кубань

На Кубани остановили автомобиль с боеприпасами и оружием

Приезжие из Крыма и Московской области пытались провезти на территорию Краснодарского края около 2 тыс. патронов, гранатометы и автоматы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Госавтоинспекторы ОМВД России по Староминскому району совместно с сотрудниками уголовного розыска краевого главка на автодороге «Староминская — Азов» остановили автомобиль марки Toyota Land Cruiser с двумя приезжими мужчинами в салоне. В машине обнаружили патроны различного калибра, автомат Калашникова и гранатометы. Также из автомобиля изъяты подложные госномера.

Сейчас проводится проверка. Назначено проведение экспертиз.

Алина Зорина

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