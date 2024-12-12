Жители многоэтажки в Краснодаре заявили Путину о подделке подписей в УК

Собственники квартир в ЖК «Гарантия» на Восточно-Кругликовской, 42/3 в Краснодаре направили обращение президенту Владимиру Путину с жалобой на УК «Патриот». Об этом сообщают «Краснодарские известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам жильцов, компания несколько лет препятствует смене управляющей организации путем якобы фальсификации подписей собственников и проведения фиктивных голосований для продления договора на обслуживание жилого комплекса.

Летом 2024 года владельцы квартир провели голосование и решили создать товарищество собственников недвижимости. Результаты направили в краевую прокуратуру и жилищную инспекцию. Однако в октябре выяснилось, что большинство якобы вновь поддержало УК «Патриот».

Как утверждают домовладельцы, управляющая компания оказалась на грани банкротства из-за многомиллионных долгов перед ресурсоснабжающими организациями. В августе 2024 года «Краснодар Водоканал» подал иск о признании компании банкротом из-за долга в 21 млн руб. В октябре суд обязал УК выплатить еще 477 тыс. руб. за обслуживание лифтов.

«Мы выиграли первый этап в суде по смене УК. То есть их голосования признали недействительными. Но ждем апелляцию. Процесс может продлиться до весны, поэтому нам нужно действовать здесь и сейчас»,— сообщила одна из жительниц ЖК «Гарантия».

Жильцы заявляют, что летом обращались к главе СКР Александру Бастрыкину, но за пять месяцев ситуация не изменилась.

Днем ранее прокуратура Прикубанского округа Краснодара организовала проверку сведений о неисправном лифте в ЖК «Гарантия».

Фил Златов