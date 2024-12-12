В Анапе планируется масштабная жилая застройка на 30 га

Финансовый институт «Дом.рф» планирует провести аукцион по продаже земельного участка площадью 30 га в Анапе. Территория предназначена для строительства многоэтажных жилых домов, сообщается на сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Торги намечены на второй квартал 2025 года. Участок расположен в черте города, на пересечении Анапского шоссе и улицы Народной, что обеспечит доступ к уже сложившейся инфраструктуре.

Ближайшее окружение представлено жилой застройкой. На территории есть два здания площадью 154,1 кв. м и 64,2 кв. м.

Фил Златов