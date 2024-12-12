Бюджет Краснодара в 2025 году составит почти 87 млрд рублей

На 83-м заседании городской думы Краснодара приняли бюджет краевой столицы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Доход города в 2025 году составит 86,8 млрд руб., из них собственные — 38,4 млрд руб., субвенции и субсидии из бюджета края — 48,4 млрд руб. Расходы составят 88,8 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Бюджет на следующие три года прошел экспертизу в контрольно-счетной палате. В нем учтены предложения и замечания жителей, поступившие в ходе обсуждения документа.

Как отметил директор департамента финансов Александр Чулков, городской бюджет может превысить отметку в 100 млрд руб., поскольку его параметры будут изменяться в сторону увеличения. Он также подчеркнул, что в 2025 году наибольшую долю в собственных доходах будет занимать налог на доходы физических лиц — 40,8%, или 15,7 млрд руб.

В 2025 году значительную часть средств краевого бюджета направят на строительство, проектирование и приобретение в муниципальную собственность школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных комплексов. Также запланировано строительство и реконструкция дорог и объектов инженерной инфраструктуры, включая ливневый коллектор на Западном обходе. Кроме того, почти 1,7 млрд руб. будет выделено на продолжение строительства 20-го канализационного коллектора.

На 2025 год выделено 136 млн руб. на капитальный ремонт учреждений культуры. В планах обновить Дома и Центры культуры, детские школы искусств и художественные школы, а также библиотеки. На капремонт школ и детских садов будет выделено 565 млн руб., из них 128 млн руб. — из краевого бюджета. Эти средства пойдут на ремонт 25 школ, восьми детских садов, методического центра «Старт» и оздоровительного лагеря «Краснодарская смена». Краевая субсидия будет направлена на строительство трамвайных путей в рамках концессионного соглашения и приобретение 50 новых трамвайных вагонов. По краевой программе на ремонт дворов и подъездов к многоквартирным домам выделят 50 млн руб.

В 2025 году общий объем расходов бюджета Краснодара составит 88,8 млрд руб. Из них 40,4 млрд руб. — собственные средства и 48,4 млрд руб. — краевые.

В бюджете Краснодара на развитие дорожной инфраструктуры заложено почти 12 млрд руб. Эти средства направят на ремонт и строительство дорог и развязок, а также на улучшение системы ливневых стоков и проектирование новых объектов. В следующем году на жилищно-коммунальное хозяйство Краснодара планируют выделить более 6 млрд руб. Эти средства пойдут на благоустройство и озеленение города. По сравнению с 2024 годом расходы на данную сферу увеличатся на 70%.

В проекте местного бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 2,5 млрд руб. на реализацию трех национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети» и «Семья». Средства будут направлены на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, строительство новых школ и учебных блоков. В рамках нацпроекта «Семья» предусмотрены средства на капитальный ремонт здания нового театра кукол КМТО «Премьера», который находится на ул. Ставропольской. На социальную сферу в 2025 году направят 57,8 млрд руб. — 65% всех расходов бюджета.