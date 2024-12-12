Борис Писториус призвал Германию к активному участию в решении проблем Сирии

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал власти активизироваться в контексте решения проблем Сирии после ухода Башара Асада с поста президента и смены власти в арабской республике. Он отметил, что Берлин должен не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать как на военном, так и на политическом уровне.

«Мы должны сделать больше. Любое нежелательное развитие событий <...> дестабилизирует регион и вынуждает людей бежать»,— сказал господин Писториус в интервью изданию Tagesschau.

Он напомнил о ошибке европейских стран, сделанной ими 13—15 лет назад, когда они не уделили достаточного внимания событиям в Сирии и спровоцировали, в частности, масштабный миграционный кризис. По его мнению, сейчас необходимо «дать сигнал местным игрокам» о заинтересованности Европы в стабильности региона. Немецкий министр также отметил важность готовности ЕС внести вклад в предотвращение возрождения в регионе деятельности «Исламского государства» (ИГ; организация признана террористической и запрещена в РФ).

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. После этого начался процесс передачи власти. 10 декабря главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года, был назначен соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир. Вчера, 11 декабря, командование захвативших власть в Сирии группировок заявило о взятии города Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирийские боевики тушат очаги сопротивления».