Прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Главное

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пятым из губернаторов регионов Уральского федерального округа (УрФО) провел прямую линию с жителями региона, посвященную итогам 2024 года и планам на 2025 год. За 1 час и 7 минут он высказался по экологическим, кадровым и дорожным вопросам. Заявления господина Куйвашева — в подборке «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ