Прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Главное
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пятым из губернаторов регионов Уральского федерального округа (УрФО) провел прямую линию с жителями региона, посвященную итогам 2024 года и планам на 2025 год. За 1 час и 7 минут он высказался по экологическим, кадровым и дорожным вопросам. Заявления господина Куйвашева — в подборке «Ъ-Урал».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
- Участок в Сысертском районе является не единственной площадкой, на которой могут построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг» мощностью 700 тыс. т. Рассматриваются несколько других «перспективных площадок».
- В области не хватает около 400 работников культуры и искусства. Власти выплатят по 1 млн руб. работникам, которые заключат трудовой договор с учреждениями культуры, подведомственными министерству культуры области или администрации муниципалитета.
- Власти увеличили выплаты врачам до 1,5 млн руб. подъемными и фельдшерам, которые едут работать в малые города, до 750 тыс. руб.
- В регионе рассматривают меру по компенсации расходов на уплату процентов по ипотеке на сумму до 500 тыс. руб. за весь период действия ипотечного кредита студенческим семьям с детьми, в которых хотя бы один из супругов проходит обучение в вузе или ссузе в возрасте до 23 лет.
- В 2025 году в области развернут ремонтные работы на 300 км дорог, включая шесть участков Серовского тракта общей протяженностью более 70 км. Власти намерены продолжить строительство Режевского тракта и обхода Нижнего Тагила.
- «Северное полукольцо» Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) расширят в 2025 году «до таких же объемов, как и "Южный обход"».
- В регионе введут в работу 13 электростанций для зарядки электромобилей до конца года в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Богдановиче, Кировграде, Серове и Верхней Пышме.
- В Екатеринбурге планируют сделать ремонт жилого комплекса «Городка чекистов» — памятника конструктивизма и одного из символов города. Из областного бюджета уже выделили средства на ремонт кровли.
- Мэру Полевского Константину Поспелову поставили задачу закончить работы по строительству Верхне-Чусовского водозабора до конца 2026 года. Реализация проекта оценивается в 1 млрд руб.
- Власти направят средства на строительство блочных газовых котельных в Карпинске после подготовки проектно-сметной документации в 2025 году. В 2024 году из областного бюджета выделили 60 млн руб. на ремонт сетей тепло- и водоснабжения в городе.