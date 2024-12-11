Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Свердловские власти планируют компенсировать расходы по ипотеке молодым семьям

В Свердловской области студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке на сумму до 500 тыс. руб. за весь период действия ипотечного кредита, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. В департаменте информационной политики региона отметили, что мера будет распространяться на семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов проходит обучение в вузе или ссузе в возрасте до 23 лет.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Порядка 250 студенческих семей с детьми на Среднем Урале уже имеют ипотечные кредиты. Примерный объем затрат может составить до 130 млн руб.»,— добавили в департаменте.

Господин Куйвашев отметил, что власти прорабатывают вопрос о введении единовременной выплаты в 50 тыс. руб. на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного, если его маме не больше 23 лет. «Ежегодно около 5 тыс. свердловчанок становятся мамами в этом возрасте. Примерный объем затрат областного бюджета составит 250 млн руб.»,— сообщили в департаменте.

Отмечается, что в 2024 году в области ввели ряд мер поддержки семей с детьми. В частности, увеличили до 6 тыс. руб. выплату на приобретение школьной одежды и спортивной формы; ввели компенсацию платы за содержание жилого помещения и за капремонт расходов до 30%; предоставили возможность бесплатного посещения выставок, организованных областными государственными и муниципальными учреждениями культуры и искусства; для детей из многодетных семей, обучающихся в ссузах, организовали бесплатное питание.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...