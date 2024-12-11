Свердловские власти планируют компенсировать расходы по ипотеке молодым семьям

В Свердловской области студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке на сумму до 500 тыс. руб. за весь период действия ипотечного кредита, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. В департаменте информационной политики региона отметили, что мера будет распространяться на семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов проходит обучение в вузе или ссузе в возрасте до 23 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Порядка 250 студенческих семей с детьми на Среднем Урале уже имеют ипотечные кредиты. Примерный объем затрат может составить до 130 млн руб.»,— добавили в департаменте.

Господин Куйвашев отметил, что власти прорабатывают вопрос о введении единовременной выплаты в 50 тыс. руб. на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного, если его маме не больше 23 лет. «Ежегодно около 5 тыс. свердловчанок становятся мамами в этом возрасте. Примерный объем затрат областного бюджета составит 250 млн руб.»,— сообщили в департаменте.

Отмечается, что в 2024 году в области ввели ряд мер поддержки семей с детьми. В частности, увеличили до 6 тыс. руб. выплату на приобретение школьной одежды и спортивной формы; ввели компенсацию платы за содержание жилого помещения и за капремонт расходов до 30%; предоставили возможность бесплатного посещения выставок, организованных областными государственными и муниципальными учреждениями культуры и искусства; для детей из многодетных семей, обучающихся в ссузах, организовали бесплатное питание.

Василий Алексеев