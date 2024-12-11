В свердловских городах запустят 13 станций для зарядки электромобилей

В Свердловской области к концу 2024 года введут в работу 13 электростанций для зарядки электромобилей, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. В частности, их запустят в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Богдановиче, Кировограде, Серове и Верхней Пышме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У нас большие планы и на 2025 год по развитию зарядных станций, по уходу федеральных трасс, и, безусловно, продолжим развивать сеть на наших региональных дорогах»,— сказал господин Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в 2023 году в Екатеринбурге запустили 18 электростанций. «В 2024 году мы сделали упор на региональную сеть, чтобы владельцы электромобилей не были привязаны к одному лишь Екатеринбургу, дальше будем поддерживать эту работу»,— заверил он.

Василий Алексеев