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В свердловских городах запустят 13 станций для зарядки электромобилей

В Свердловской области к концу 2024 года введут в работу 13 электростанций для зарядки электромобилей, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. В частности, их запустят в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Сысерти, Богдановиче, Кировограде, Серове и Верхней Пышме.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У нас большие планы и на 2025 год по развитию зарядных станций, по уходу федеральных трасс, и, безусловно, продолжим развивать сеть на наших региональных дорогах»,— сказал господин Куйвашев.

Губернатор напомнил, что в 2023 году в Екатеринбурге запустили 18 электростанций. «В 2024 году мы сделали упор на региональную сеть, чтобы владельцы электромобилей не были привязаны к одному лишь Екатеринбургу, дальше будем поддерживать эту работу»,— заверил он.

Василий Алексеев

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