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Свердловские власти планируют расширить Северное полукольцо ЕКАД в 2025 году

Власти Свердловской области намерены построить дополнительные полосы на «Северном полукольце» Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в 2025 году, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. «Не только капремонт, мы планируем расширить "Северное полукольцо" до таких же объемов, как у нас и "Южный обход". Мы когда-то мечтали, что у нас будет кольцо, оно у нас появилось, безусловно, такими же темпами мы выходим не реконструкцию "Северного полукольца"»,— сказал глава региона.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Ранее, в октябре, министр транспорта области Александр Толкачев не исключил возможность строительства дополнительных полос на «Северном полукольце» ЕКАД в рамках концессионного соглашения. Он добавил, что ориентировочная стоимость работ оценивается в 80 млрд руб. По словам господина Толкачева, в случае концессионного соглашения проезд по полосам будет платным. «Но здесь наши требования, которые мы выдвигаем к условным желающим, которые хотят заявиться на это соглашение, о том, что бы проезд транспорта жителей Свердловской области был бесплатным»,— сказал он.

Подробнее о развитии транспортной системы в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Это уже не завтрашний, а вчерашний день, надо успевать».

Василий Алексеев

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