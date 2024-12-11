Куйвашев заявил о нехватке 400 работников сферы культуры в Свердловской области

В Свердловской области не хватает около 400 работников культуры и искусства, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. «Это не более 2% от общего числа, но люди нужны уже в населенных пунктах, удаленных от областного центра»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Куйвашев отметил, что власти выплатят по 1 млн руб. работникам, которые заключили трудовой договор с учреждениями культуры, подведомственных министерству культуры области или администрации муниципалитета. «Если кто-то захочет переехать в малый или средний город области, обязательно смотрите за последними данными»,— сказал губернатор.

По данным регионального правительства, федеральный проект «Земский работник культуры» рассчитан на привлечение новых специалистов в учреждения культуры, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тыс. человек. «На эти цели в 2025 году предусмотрено 15 млн руб.»,— сказано в сообщении. Отмечается, что проект заработает по аналогии с действующими программами «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Потенциальные участники программы должны иметь профильное высшее или специализированное образование в области культуры. Минимальный срок работы по контракту составит пять лет»,— добавили в правительстве.

Василий Алексеев