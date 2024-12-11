Свердловские власти выделят средства на строительство котельных в Карпинске

Власти Свердловской области направят средства на строительство блочных газовых котельных после подготовки проектно-сметной документации в 2025 году, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. «Как только будет проектно-сметная документация готова, мы сразу же выделим деньги на строительство этих котельных»,— заверил он. Господин Куйвашев добавил, что в 2024 году из областного бюджета направили 60 млн руб. на ремонт сетей тепло- и водоснабжения в Карпинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам местной жительницы, которая обратилась к губернатору, на протяжении двух-трех лет в городе «происходят постоянные аварии на сетях теплоснабжения из-за их большой изношенности». «Это отрицательно сказывается на подаче тепла в многоквартирные жилые дома, аварии происходят очень часто, аварии масштабные, неоднократно в зимние периоды создавались предпосылки по разморозки систем отопления многоквартирных домов и социальных объектов»,— сказала она. Жительница Карпинска подчеркнула, что «назрела острая необходимость заниматься модернизацией всего теплового контура».

Василий Алексеев