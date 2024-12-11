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Водозабор в Полевском за 1 млрд рублей планируют построить до конца 2026 года

Мэру Полевского Константину Поспелову поставили задачу закончить работы по строительству Верхне-Чусовского водозабора до конца 2026 года, рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. По его словам, расчетная стоимость реализации проекта составляет около 1 млрд руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Куйвашев отметил, что строительство водозабора начнется в 2025 году в долине реки Чусовая в рамках госпрограммы. «Объект позволит значительно улучшить систему водоснабжения Полевского из подземного источника»,— заверил он. По словам губернатора, запасов воды в источнике хватит на ближайшие 25 лет.

Глава региона добавил, что водозабор обеспечит водой южную часть Полевского. «При необходимости будет организована перекачка воды через камеру переключения в районе фильтрованной станции Маяк»,— отметил Евгений Куйвашев.

Василий Алексеев

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