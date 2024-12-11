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В Свердловской области отремонтируют 300 км дорог в 2025 году

В Свердловской области планируют развернуть ремонтные работы на 300 км дорог, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. По его словам, власти намерены отремонтировать шест участков Серовского тракта общей протяженностью более 70 км, продолжить строительство Режевского тракта и обхода Нижнего Тагила.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Господин Куйвашев добавил, что часть средств национального проекта «инфраструктура для жизни» будет направлена на поддержание состояния дорожного полотна. «Министерство транспорта Свердловской области уже предложило внести в этот проект около 200 км региональных трасс, чтобы привести их в нормативное состояние уже в 2025 году, это будет рекордная протяженность ремонтов в рамках нацпроекта»,— сказал он.

Губернатор напомнил, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги в области отремонтировали около 800 км региональных дорог, замкнули Екатеринбургскую кольцевую автомобильную дорогу (ЕКАД) и «сдвинули с мертвой точки решение многих дорожных проблем».

Ранее, в ноябре, Евгений Куйвашев отмечал, что в регионе собираются построить и отремонтировать более 220 км дорог в 2025 году. По его словам, до конца 2024 года завершится строительство участка федеральной трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга, а в новом году завершится часть работ на ЕКАД.

Василий Алексеев

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