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В Екатеринбурге полностью отреставрируют «Городок чекистов»

В Екатеринбурге планируют сделать ремонт всего «Городка чекистов». Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии. Из областного бюджета уже выделили средства на ремонт кровли.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это уникальный комплекс, памятник конструктивизму. Прежде чем приступить к ремонту, нужно подготовить соответствующие документы», - сказал господин Куйвашев. Он добавил, что главе Екатеринбурга Алексею Орлову необходимо взять ситуацию под свой контроль.

Напомним, ранее господин Орлов сообщал, что крыши домов в «Городке чекистов» начнут ремонтировать в 2025 году. До конца текущего года планировалось провести обследование всех зданий.

Анна Капустина

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