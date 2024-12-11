В Екатеринбурге полностью отреставрируют «Городок чекистов»

В Екатеринбурге планируют сделать ремонт всего «Городка чекистов». Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии. Из областного бюджета уже выделили средства на ремонт кровли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это уникальный комплекс, памятник конструктивизму. Прежде чем приступить к ремонту, нужно подготовить соответствующие документы», - сказал господин Куйвашев. Он добавил, что главе Екатеринбурга Алексею Орлову необходимо взять ситуацию под свой контроль.

Напомним, ранее господин Орлов сообщал, что крыши домов в «Городке чекистов» начнут ремонтировать в 2025 году. До конца текущего года планировалось провести обследование всех зданий.

Анна Капустина