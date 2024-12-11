В Екатеринбурге полностью отреставрируют «Городок чекистов»
В Екатеринбурге планируют сделать ремонт всего «Городка чекистов». Об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии. Из областного бюджета уже выделили средства на ремонт кровли.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Это уникальный комплекс, памятник конструктивизму. Прежде чем приступить к ремонту, нужно подготовить соответствующие документы», - сказал господин Куйвашев. Он добавил, что главе Екатеринбурга Алексею Орлову необходимо взять ситуацию под свой контроль.
Напомним, ранее господин Орлов сообщал, что крыши домов в «Городке чекистов» начнут ремонтировать в 2025 году. До конца текущего года планировалось провести обследование всех зданий.