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В Свердловской области направят 160 млн рублей 150 медикам до конца года

В Свердловской области до конца 2024 года направят на выплаты более 150 медынских работников около 160 млн руб., сообщил губернатор Евгений Куйвашев в ходе прямой линии. «У нас выработаны программы "Земский фельдшер", "Земский доктор". Мы увеличиваем выплаты врачам до 1,5 млн руб. подъемными и фельдшерам, которые едут работать в малые города, до 750 тыс. руб.»,— пояснил он.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Куйвашев добавил, что в 2023 году региональные власти привлекли 82 специалиста на работу в Нижний Тагил и увеличили общее число врачей в городе до 700 человек. «Кроме того, уже в 2025 году девять целевиков-ординаторов заканчивают и будут направлены в Нижний Тагил, а в 2026 году еще 14»,— отметил он.

В ходе пресс-конференции губернатор также заявил о нехватке 400 работников сферы культуры в области. Евгений Куйвашев отметил, что власти выплатят по 1 млн руб. работникам, которые заключат трудовой договор с учреждениями культуры, подведомственными министерству культуры области или администрации муниципалитета.

Василий Алексеев

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