Платы правят балл

Производители печатных плат настаивают на повышении уровня использования этих отечественных компонентов в серверах, компьютерах и телеком-оборудовании. Участники рынка разделились во мнении: одни утверждают, что это поможет ускорить развитие производства в РФ, другие — что российских мощностей недостаточно и реализация инициативы может привести к сокращению готовой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На заседании круглого стола по печатным платам в рамках форума «Электроника России» 26 ноября производители печатных плат («Технотех», «Резонит», «Консорциум печатных плат» и др.) заявили, что в рамках 719-го постановления правительства (ПП) необходимо закрепить последовательное повышение уровня использования отечественных печатных плат в электронике. Предполагается, что без наличия их в вычислительной технике, телеком-оборудовании и т. д. изделие не будет включено в реестр Минпромторга и признано российским. Соответствующие предложения компании намерены отправить в министерство. По их заявлениям, потребность рынка в печатных платах составляет 426 млн кв. дм. По словам гендиректора «Резонита» Андрея Кучерявого, если все заявленные проекты по расширению или вводу новых производственных мощностей по печатным платам реализуются, то уже до 2028 года рынок отечественных плат утроится. В Минпромторге не ответили “Ъ”.

ПП №719 обязывает производителей электроники соответствовать необходимому количеству баллов, которые начисляются за российские компоненты. Максимальное количество баллов дает наличие отечественного процессора (50). В ноябре Минпромторг сообщил, что рассматривает возможность начислять дополнительные баллы за использование в производстве российской химии и станков (см. “Ъ” от 27 ноября).

Сейчас ПП №719 и так позволяет начислять баллы за использование российских печатных плат, напоминает директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. «Но иногда это можно обойти, набирая баллы на других компонентах»,— отметил он. Господин Изумрудов считает, что ввод обязательного использования поможет ускорить развитие производства российских электронных компонентов.

Балльная система в ПП №719 является инструментом с «тонкими настройками стимулирования разработчиков и производителей» к постоянному повышению локализации продукции, говорит глава АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ) Светлана Легостаева. «Каждое решение о ее изменении должно базироваться на анализе целого ряда государственных задач»,— подчеркивает она, добавляя, что АНО ВТ на текущий момент не намерена предлагать Минпромторгу ввод обязательного использования печатных плат.

Василий Шпак, замминистра Минпромторга, 26 ноября, на конференции «Электроника России»: «Если вы не контролируете средства производства, не обладаете собственными технологиями, значит, вы от кого-то зависите».

Собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что развитие рынка печатных плат необходимо сосредоточить на производстве сложных изделий 5–7-х классов точности (используются в том числе в смартфонах). По его оценке, объем рынка печатных плат в РФ превышает 1 млрд руб. в год.

По словам первого вице-президента «Аквариуса» Дмитрия Титова, с момента, когда российские мощности производства печатных плат превысят 90% спроса, изделия могут стать обязательными к использованию. «Также возможно введение квот на импортные печатные платы или пошлин на импорт с целевым направлением на субсидии российским производителям»,— говорит он. Однако, по словам другого источника “Ъ”, на первых этапах российские печатные платы будут дороже китайских аналогов, используемых в отечественном оборудовании.

Само предложение адекватно только в том случае, если указанные производители готовы обеспечить весь заявленный спрос, говорит директор по развитию бизнеса компании «Арбайт» (делает СХД, серверы, компьютеры и т. д.) Олег Чумаков. «Если же под данную инициативу планируется и поднять цены, то это скорее навредит всему процессу»,— говорит он.

Другой собеседник “Ъ” на рынке вычислительной техники заявляет, что российские производители печатных плат на данный момент «не способны произвести необходимое количество изделий для всей отечественной техники». При вводе такого правила в РФ сократится количество отечественных компьютеров, серверов и др., так как компании будут зависеть от одного-двух поставщиков компонентов, говорит он, добавляя, что на «освободившееся место» придут китайские компании.

Тимофей Корнев