Главные новости за 11 декабря. Сочи

Сочинский застройщик по решению суда выплатит 1 млрд руб. за ущерб экологии. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал соответствующие требования Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Концепция создания и развития Сочинского технологического кластера находится на стадии финального согласования с отраслевыми органами.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краснодарского управления СК Андрея Маслова новый доклад о расследовании дела о незаконной застройке объекта культурного наследия в Сочи.

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хостинская Мацеста», управляющей спортивно-оздоровительным водным центром «Мацеста» в Сочи.

Премиальный отель Mantera Supreme откроется 25 декабря на федеральной территории Сириус. Гостиница станет финальным элементом курортного кластера площадью 111 тыс. кв. м.

Горный курорт «Газпром Поляна» в Сочи планирует открыть сезон катания на лыжах и сноубордах с середины декабря. Вся инфраструктура готова к старту нового зимнего сезона, руководство ждет благоприятных погодных условий.

Госкомпания «Автодор» планирует получить 15 млрд руб. от сбора платы за проезд по обходу Адлера в Краснодарском крае до 2030 года. Общая прибыль со всей сети дорог компании достигнет 1 трлн руб.

С начала 2024 года оборот крупных и средних предприятий общественного питания в Сочи составил 14,1 млрд руб., что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение. В период с 19:00 11 декабря и до конца суток, а также 12 декабря 2024 года, специалисты прогнозируют очень сильный снег.