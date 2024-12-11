В ближайшие часы в горах Сочи прогнозируют мощный снегопад

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение. В период с 19:00 11 декабря и до конца суток, а также 12 декабря 2024 года, специалисты прогнозируют очень сильный снег, сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможна гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В условиях ожидаемых неблагоприятных погодных явлений МЧС рекомендует жителям и туристам соблюдать осторожность. В частности, следует внимательно следить за целостностью воздушных линий электропередач и при обнаружении обрывов сообщать в экстренные службы. Также рекомендуют закрепить слабоукрепленные конструкции на своих участках.

На курорте также прогнозируют ухудшение погодных условий в Сочи и на федеральной территории «Сириус». Начиная с вечера 11 декабря, ожидаются интенсивные дожди с грозами, а 12 и 13 декабря на участке от Магри до Веселого возможны смерчи над морской акваторией.

Глава города Андрей Прошунин дал указание перевести все городские службы в режим повышенной готовности. Кроме того, специалисты предупреждают о наличии лавинной опасности в горных районах Сочи.

Спасательные службы настоятельно советуют жителям и туристам воздержаться от походов в горные районы в условиях снегопада и неблагоприятной погоды. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напоминают, что лавины чаще всего образуются на склонах с углом наклона более 30 градусов, особенно если эти участки не имеют растительности. Склоны с углом более 45 градусов представляют наибольшую угрозу, поскольку лавины могут сходить на них практически при каждом новом снегопаде.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт «Красная Поляна» в горах Сочи первым начал горнолыжный сезон. В этом году старт сезона совпал с благоприятными погодными условиями. В предстоящем зимнем сезоне прогнозируют рост числа посетителей курорта на 12–15%.

Мария Удовик