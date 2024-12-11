В отношении водного центра «Мацеста» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Хостинская Мацеста», управляющей спортивно-оздоровительным водным центром «Мацеста» в Сочи. Сведения об этом опубликованы в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из определения суда, с заявлением о признании компании несостоятельной в суд обратилось ООО «СК 21» — правопредшественник ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника». В обоснование заявленных требований истец указал на наличие у неисполненных обязательств перед кредитором в размере 15,7 млн руб. по договору займа (13,7 млн руб. — основной долг и 1,9 млн руб. — проценты).

Требования кредитора суд включил в реестр требований третьей очереди. Временным управляющим ООО «Хостинская Мацеста» назначен Петр Черепанов.

Спортивно-оздоровительный водный центр «Мацеста» расположен в Сочи, по улице Октября, 4. Здесь проводят занятия для детей от 5 до 12 лет. Также здесь проводят групповые программы по аквааэробике, детские фитнес программы и занятия для беременных.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Хостинская Мацеста» зарегистрирован в Сочи в 20143 году. Основной вид деятельности — деятельность санаторно-курортных организаций. Учредители — Арутюн Сурмалян и Севак Казарян. Выручка компании за 2023 год составила 5,3 млн руб., убыток — 14,1 млн руб.

Тат Гаспарян