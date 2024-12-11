Застройщик в Сочи выплатит 1 млрд рублей за ущерб экологии

Сочинский застройщик по решению суда выплатит 1 млрд руб. за ущерб экологии. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции поддержал соответствующие требования Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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В ходе заседания во вторник, 10 декабря, суд оставил в силе апелляционное определение Краснодарского крайсуда об удовлетворении требований надзорного органа. Прокуратура настаивала на том, что с фигуранта необходимо взыскать 1 млрд руб. вреда окружающей среде в результате несанкционированного отвала грунта.

Кассационный суд поддержал позицию обвинения. Застройщика признали виновным в загрязнении земель отходами грунта, мусором от строительных и ремонтных работ, уничтожением деревьев и травяного покрова. Отмечается, что из-за действий обвиняемого на реке Хосте сформировалась антропогенная запруда, оказалась подтоплена особо охраняемая природная территория Кавказского заповедника.

Надзорный орган держит на контроле исполнение судебных постановлений.

Вячеслав Рыжков