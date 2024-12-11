Оборот общественного питания в Сочи вырос на 4,4% в 2024 году

С начала 2024 года оборот крупных и средних предприятий общественного питания в Сочи составил 14,1 млрд руб., что на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Город продолжает лидировать по данному показателю в Краснодарском крае. На втором месте оказался Краснодар, третье место получил Новороссийск, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В октябре 2024 года в Сочи функционировали 49 крупных и средних организаций в сфере общественного питания, в состав которых входит более 100 сотрудников. В зимний период в городе работают более 700 малых, средних и крупных предприятий общественного питания, а в летний период — свыше 2 тыс.

Среднесписочная численность работников в отрасли общественного питания в январе—сентябре 2024 года составила 3,1 тыс. человек, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в сфере общественного питания в 2024 году составила 65,5 тыс. руб., что на 21,8% больше по сравнению с 2023 годом.

Сочи также отмечает рост туристического потока. С июня по август 2024 года курорт посетило 3,2 млн человек, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Средняя загрузка коллективных средств размещения летом 2024 года составила 89%, что на 0,5% выше, чем в 2023 году. Наибольшую загрузку наблюдали в августе — 93,2%, когда Сочи принял 1,13 млн туристов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.

Также в мэрии отметили, что на территории Сочи сейчас действует 2 тыс. платных парковочных мест, которые в праздничные и выходные дни предоставляются бесплатно. В период новогодних каникул парковки не станут платными.

«Ъ-Сочи» писал, что в ресторанах и барах Краснодарского края средний чек достиг 1,9 тыс. руб. в октябре—ноябре, что на 12% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее значительный рост расходов в сфере общественного питания эксперты наблюдают в Краснодаре, Сочи, Анапе и на Красной Поляне, а также в других туристических зонах.

Мария Удовик