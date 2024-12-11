«Газпром Поляна» планирует открыть сезон катания с 15 декабря

Горный курорт «Газпром Поляна» в Сочи планирует открыть сезон катания на лыжах и сноубордах с середины декабря. Вся инфраструктура готова к старту нового зимнего сезона, руководство ждет благоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе курорта.

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В ближайшие дни на курорте ожидают первые снегопады, в выходные — устойчиво отрицательную температуру воздуха, что позволит включить искусственное оснежение. Таким образом, с 15 декабря могут открыть трассы для катания. На курорте, как уточняется, завершили регламентные работы.

Курорт «Роза Хутор» с 9 декабря открыл зимний сезон 2024/2025 года. Возобновили работу основные канатные дороги до смотровой площадки «Роза Пик» на высоте 2,3 тыс. м. Открытие горнолыжных трасс запланировано на 20 декабря при благоприятных погодных условиях.

Курорт «Красная Поляна» первым открыл горнолыжный сезон 6 декабря. Здесь слой снега достиг нужной толщины для запуска трасс.

Вячеслав Рыжков