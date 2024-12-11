Глава СКР вновь требует доклад о застройке исторического памятника в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краснодарского управления СК Андрея Маслова новый доклад о расследовании дела о незаконной застройке объекта культурного наследия в Сочи. Речь идет о строительстве отелей на месте старинного санатория, сообщается в Telegram-канале информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для запроса стало обращение местной жительницы в приемную председателя СК через социальную сеть «ВКонтакте». Заявительница выразила несогласие с ходом расследования дела о застройке территории «Санатория Красмашевский», имеющего статус регионального памятника.

В 2022 году, как сообщает СКР, городская администрация выдала разрешение на возведение многоэтажных гостиниц на территории исторического объекта в курортной зоне. Жители соседних домов выступают против уничтожения санатория и беспокоятся за сохранность своего жилья из-за строительных работ.

Несмотря на возбужденное уголовное дело, застройщик продолжает работы на объекте. Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. За исполнением поручения следят в центральном аппарате ведомства.

Вячеслав Рыжков