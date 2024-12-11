Обход Адлера принесет «Автодору» 15 млрд рублей до 2030 года

Госкомпания «Автодор» планирует получить 15 млрд руб. от сбора платы за проезд по обходу Адлера в Краснодарском крае до 2030 года. Общая прибыль со всей сети дорог компании достигнет 1 трлн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на обновленную программу деятельности организации, утвержденную премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обход Адлера является частью магистрали Джубга — Сочи на участке от Кудепсты до Высокого. Проект должен уменьшить время в пути, разгрузить действующую улично-дорожную сеть Адлера и увеличить туристический поток в регионе. Ожидается также, что обход станет градообразующим центром в южных регионах.

Предыдущая версия программы, утвержденная в августе 2024 года, предполагала доход от обхода Адлера в размере 12,1 млрд руб.

В новой редакции документа общий объем доходов от сбора платы на дорогах «Автодора» запланирован на уровне более 1 трлн руб. Годом ранее цифра составляла порядка 825 млрд руб.

Большую часть поступлений, как ожидается, обеспечит трасса М-4 «Дон» — 415 млрд руб. Это около 40% от общего количества сборов.

Вячеслав Рыжков