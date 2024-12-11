Курортный кластер площадью 111 тысяч «квадратов» откроется в Сириусе

Премиальный отель Mantera Supreme откроется 25 декабря на федеральной территории Сириус. Гостиница станет финальным элементом курортного кластера площадью 111 тыс. кв. м, включающего конференц-центр, досуговую аллею с поликлиникой и парковую зону, сообщает пресс-служба ГК «Мантера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Мантера» Фото: пресс-служба ГК «Мантера»

Новый комплекс создаст около 1 тыс. рабочих мест. В отеле будет 400 номеров, включая президентский люкс, пентхаус и особые номера с индивидуальными бассейнами и террасами.

Банк ДОМ.РФ частично профинансировал проект на сумму более 6 млрд руб. в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Комплекс стал первым проектом, который банк поддержал по этой программе.

25 декабря состоится техническое открытие отеля для первых гостей. Официальное торжественное мероприятие, посвященное открытию комплекса Mantera Supreme, запланировано на 26 апреля 2025 года.

В составе кластера, помимо нового комплекса, входят парк «Музыкальный сад» площадью 32 тыс. кв. м, аллея с коворкингом, досуговыми центрами и другие объекты. В частности, здесь находится многопрофильная поликлиника общего доступа на территории в 18 тыс. кв. м.

Вячеслав Рыжков