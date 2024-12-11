Власти Сочи согласовывают создание технологического кластера

Концепция создания и развития Сочинского технологического кластера находится на стадии финального согласования с отраслевыми органами. Об этом пишет РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект входит в число приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития «Сочи-2035». План предусматривает организацию промышленного технопарка с управляющей компанией для привлечения высокотехнологичных предприятий и инвестиций.

Для реализации проекта необходим участок площадью не менее 1 га с помещениями от 5 тыс. кв. м. Плотность застройки должна составлять минимум 2 тыс. кв. м, а 70% территории — иметь доступ к транспортной и инженерной инфраструктуре.

«Учитывая эти факторы, а также сложный рельеф города, подбор земельного участка с необходимыми параметрами в городе Сочи является затруднительным»,— отметили в мэрии, добавив, что сейчас рассматривается несколько вариантов размещения технопарка.

Власти рассчитывают, что технопарк станет точкой притяжения высокотехнологичных предприятий. Резиденты будут разрабатывать инновационные идеи и привлекать инвестиции на их реализацию.

Вячеслав Рыжков