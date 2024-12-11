Дефицит квалифицированных кадров в России оценивается в 1,5 млн человек

Проблему дефицита высококвалифицированных работников нужно решать структурированием экономики и подготовкой кадров, заявил вице-премьер Александр Новак. Правительство считает, что экономике не хватает около 1,5 млн таких работников.

«Дефицит кадров в основном сегодня в таких отраслях, как строительство, транспорт, ЖКХ. Там, где большое количество трудится людей, где необходимо не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда»,— сказал господин Новак в ходе открытого диалога на площадке национального центра «Россия» (цитата по ТАСС).

По мнению вице-премьера, нацпроект «Кадры» поможет подготовить людей в соответствии с потребностями экономики. Он считает важным, чтобы учебные заведения взаимодействовали с бизнесом.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в конце ноября заявлял, что потребность рынка труда в кадрах до 2030 года, по оценкам министерства, составляет не менее 2,4 млн человек. К 2030 году в колледжах планируют подготовить 2 млн специалистов.

О ситуации на российском рынке труда — в материале «Труд платежом красен».