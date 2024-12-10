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Коммерсантъ FM
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Бюджет транслирует деньги

Государственным теле- и радиоканалам повышают размеры субсидий

Государство выделит в следующем году 139,6 млрд руб. на деятельность государственных СМИ, что почти на 45 млрд руб. больше, чем предусматривал предыдущий вариант бюджета. ВГТРК получит субсидию 22,4 млрд руб., «Первый канал» — 6 млрд руб., МИА «Россия сегодня» — 10,9 млрд руб., ФГУП ИТАР-ТАСС — 4,8 млрд руб. При этом власти впервые профинансируют затраты телерадиовещательной компании «Русский мир», предоставляющей услуги в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне. Участники рынка отмечают, что увеличение бюджетных расходов на финансирование СМИ связано с изменением экономической ситуации, в частности инфляцией и удорожанием услуг связи.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минфин пересмотрел финансирование ряда государственных средств массовой информации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, следует из соответствующего федерального закона, опубликованного на портале правовой информации. Сам документ был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным 1 декабря. Из него следует, что бюджетные ассигнования по разделу «Средства массовой информации» в 2025 году составят 139,6 млрд руб., в 2026 году — 97,7 млрд руб., в 2027-м — 98,5 млрд руб. Объемы финансирования отрасли, предусмотренные в предыдущем бюджете, на 2025 год увеличены почти на 45 млрд руб., а на 2026-й — сокращены на 2 млрд руб. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Так, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК; объединяет каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культура», «Карусель») будет выделено на финансовое обеспечение деятельности 22,4 млрд руб. в следующем году (на 52,3% больше, чем было предусмотрено ранее) и 15,2 млрд руб.— в 2026 году, следует из документа. Объем предусмотренного в прошлом году бюджетного финансирования составлял 14,7 млрд руб. в 2025-м и 15,6 млрд руб.— в 2026 году. Субсидия «Первому каналу» составит в следующем году 6 млрд руб., как и в текущем, в 2026 году — 4,6 млрд руб.

Финансирование МИА «Россия сегодня» увеличится по сравнению с планом Минфина почти на 3 млрд руб. и составит 10,9 млрд руб. в следующем году.

Субсидии агентству ФГУП ИТАР-ТАСС на непосредственную деятельность информагентства (организация мероприятий по освещению госполитики и общественной жизни в РФ, распространение информации о событиях в сфере политики, экономики, культуры, науки, спорта) увеличены в 2025 году на 1,7 млрд руб., до 4,8 млрд руб., но сокращены в 2026 году на 50 млн руб., до 3,21 млрд руб.

В ВГТРК, на «Первом канале», в МИА «Россия сегодня» и ИТАР-ТАСС не ответили “Ъ”.

В бюджетном планировании также появилось ООО «Русский мир», которое предоставляет услуги телерадиовещания в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Республике Крым и Севастополе.

Сама компания стала пятым оператором спутникового телевидения в РФ: сейчас в стране работают «Триколор ТВ», «НТВ-плюс», «Орион» и ТВ от МТС. Так, в следующем году ООО предлагается выдать субсидию 370 млн руб. на «затраты, связанные с обеспечением непосредственного спутникового телевизионного вещания в отдельных субъектах РФ». Согласно федеральному бюджету прошлого года, выделение субсидии для ООО не предполагалось. В «Русском мире» не ответили “Ъ”.

Параллельно государство также субсидирует из бюджета вещателей первого мультиплекса («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ») и распространение их сигнала в пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Так, участники первого пакета каналов в нынешнем году получили на это компенсацию расходов в размере 1,4 млрд руб., следует из федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году телеканалам компенсируют из бюджета доставку сигнала в размере 1,5 млрд руб.

«Увеличение расходов бюджета на финансирование СМИ связано с изменением экономической ситуации, в частности инфляцией, удорожанием услуг связи и ростом стоимости оборудования»,— считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Так, только тарифы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» на распространение телеканалов и радиостанций могут вырасти на 9% (см. “Ъ” от 2 декабря). Субсидии же «Русскому миру» могли выделяться и ранее, говорит собеседник “Ъ” на медиарынке: «Только в рамках компенсации государством расходов на распространение и доставку сигнала».

Юлия Юрасова

Госдума поправила рекламный сбор

10 декабря Госдума одобрила поправки к федеральному закону «О рекламе», согласно которым участники рынка интернет-рекламы должны будут отчислять в бюджет 3% профильных доходов за квартал. Накануне их внесли в Госдуму в виде поправок ко второму чтению к законопроекту, изначально касавшемуся требований к рекламе банковских услуг. Официально опубликованная версия несколько отличается от той, которая обсуждалась ранее (см. “Ъ” от 18 ноября). Если в предварительной версии от уплаты сборов были освобождены только федеральные теле- и радиоканалы из первого и второго мультиплексов, то в версии, принятой во втором чтении, исключения распространяются на всех теле- и радиовещателей.

От новых требований также освобождаются информационные агентства, медиа с госучастием или учрежденные органами власти, а также ресурсы компаний, которые в течение года получали субсидии на функционирование СМИ. Также сбор смогут не уплачивать издатели и редакции печатных изданий, подпадающие под определенные критерии совокупного тиража за год, например, 300 тыс. для ежеквартальных изданий и 15 млн для тех, которые выходят два раза в неделю или чаще.

Юрий Литвиненко

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