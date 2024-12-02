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Коммерсантъ FM
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Говорит и показывает процент

Для теле- и радиоканалов дорожает вещание

Тарифы ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) на распространение телеканалов и радиостанций могут вырасти на 9%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) говорят, что изменение тарифов будет соотносимо с операционными расходами РТРС. Участники рынка объясняют повышение тарифов инфляцией: затраты крупнейших каналов на связь составляют около 3–5 млрд руб. в год.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ФАС подготовила проект приказа об увеличении тарифов на услуги общедоступной электросвязи для телеканалов и радиостанций на 9% в 2025 году, следует из данных regulation.gov.ru. Предложение было подготовлено службой в ответ на обращение от РТРС (которой начисляют выплаты), говорится в пояснительной записке. Ранее в проектах уточнялось, что РТРС «как естественная монополия» обязана согласовывать изменения с антимонопольной службой.

В ФАС “Ъ” уточнили, что «изменение тарифов будет соотносимо с операционными расходами РТРС и позволит направить средства на развитие сетей и связи». По данным «СПАРК-Интерфакс», прочие расходы организации за прошлый год составили 2,9 млрд руб., годом ранее показатель был на уровне 2,3 млрд руб. Выручка ФГУПа в 2023 году составила 37,1 млрд руб. с чистой прибылью 264 млн руб. В РТРС не ответили на запрос “Ъ”.

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В прошлом году индексация тарифов на услуги общедоступной электросвязи составила 6,4%, в 2021-м — 4%, в 2020-м — 2,2%. Последнее объяснялось ростом затрат РТРС, связанных с переходом на цифровое вещание (см. “Ъ” от 22 января 2020 года). При этом до 2017 года ежегодная индексация тарифов «не превышала уровень инфляции», а с 2017 по 2020 год они не повышались в принципе, говорили в ФАС. В «Национальной Медиа Группе», «Газпром-медиа Холдинге» от комментариев отказались. В ВГТРК на запрос “Ъ” не ответили.

Государство уже субсидирует из федерального бюджета вещателям первого мультиплекса («Первый», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», ОТР, «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ») распространение их сигнала в пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Так, участники первого пакета каналов в этом году получили на это компенсацию расходов в размере 1,4 млрд руб., следует из федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно ему, в 2025 году расходы по этому направлению должны были составить 998,8 млн руб. Собеседники “Ъ” на медиарынке заверяют, что этот показатель будет пересмотрен в рамках текущего проекта бюджета.

Собеседник “Ъ” в одном из крупных медиахолдингов говорит об ожиданиях повышения тарифов на уровне 10–12%. Текущее повышение на 2,6 процентного пункта можно объяснить ростом ставки ЦБ до 21%, полагает независимый телеком-аналитик Алексей Слукин, «в этом году не было новых инфраструктурных и регуляторных требований». При этом РТРС, по его мнению, скорее должна была снизить процентную ставку по тарифам, поскольку средний счет на абонента (ARPU) у платного ТВ не растет за счет объединения их услуг в «один пакет» с онлайн-кинотеатрами.

РТРС обслуживает интересы только эфирных вещателей, возражает директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов, и взаимодействует исключительно с ними, «никакая связь с рынком платного ТВ и платными сетями передачи любых сигналов для РТРС не является маркером для определения цены собственных услуг». Текущее повышение тарифов обусловлено исключительно инфляцией, считает он, и не является для телеканалов критичным. В целом затраты крупнейших каналов на связь составляют около 3–5 млрд руб. в год, оценивает собеседник “Ъ” на медиарынке.

Юлия Юрасова

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