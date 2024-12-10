Valve снова собирается делать консоли наподобие PlayStation и Xbox

Американская компания Valve собирается выпустить новую игровую консоль в сотрудничестве со сторонними компаниями. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники внутри компании.

По мнению источника The Verge, Valve готовит собственную игровую экосистему, в которую войдут новая гарнитура виртуальной реальности под рабочим названием Deckard, пара VR-контроллеров Roy, геймпад Steam Controller 2, домашняя игровая консоль и портативные ПК Steam Deck 2. В компании хотят составить конкуренцию Sony, Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Успех Steam Deck показал, что пользователи хотят получать доступ к большой библиотеке игр в любом месте и в любое время — теперь Valve строит полноценную экосистему на основе собственной операционной системы SteamOS. Новые игровые консоли могут быть созданы в партнерстве с другими производителями.

Valve уже пробовала выпустить игровые консоли под названием Steam Machines, однако успеха не имела. Проект геймпада Steam Controller также не нашел отклика у пользователей.

Евгений Федуненко