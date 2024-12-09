Главные новости за 9 декабря. Сочи

Численность ревущих оленей в Кавказском заповеднике Сочи стабильна последние шесть лет. По данным специалистов, популяция ревущих оленей составляет 560 особей, а общая численность — более 1,5 тыс. особей.

Пропавшего более чем неделю назад рыбака будут искать в ходе повседневной деятельности в Сочи.

На строительство сетей водоснабжения в сочинском селе Прогресс планируется выделить около 1 млрд руб.

Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело, касающеееся прав дольщиков жилого комплекса «Княжье подворье» в Сочи.

ФКУ «Черноморье» на два месяца раньше срока завершило монтаж 104 свай на 168-м км трассы А-147 Джубга — Сочи. Диаметр конструкций составляет 1–1,2 м, длина — от 12 до 18 м.

Двух сочинцев, повесивших собаку на дереве на глазах у детей, осудили на год.

Поставки цитрусовых из Абхазии на южнороссийский рынок продолжаются в штатном режиме.

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи возобновят 23 января 2025 года. Стоимость билетов минимум до мая 2025 года останется без изменений: от 6 тыс. руб. за сидячее место, от 20 тыс. руб. за место в каюте и от 30 до 35 тыс. руб. за перевозку автомобиля в зависимости от его габаритов. Изменения будут зависеть от пассажиропотока.

В Сочи в ноябре 2024 года выявили сокращение числа квартир на верхних этажах новостроек на 11,5% по сравнению с сентябрем, что составило 409 объектов.