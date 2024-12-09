В Сочи спасатели завершили активную фазу поисков пропавшего в море рыбака

Пропавшего более чем неделю назад рыбака будут искать в ходе повседневной деятельности в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Активную фазу поисков 60-летнего рыбака, пропавшего в акватории Черного моря 2 декабря, завершили. Спасатели не смогли найти его после переворота лодки с двумя рыбаками в Лазаревском районе курорта. Один из них благополучно добрался до берега.

«Активная фаза поиска [пропавшего в акватории Черного моря в Сочи рыбака] силами спасателей ЮРПСО МЧС России завершена»,— сообщила представительница отряда.

«Ъ-Сочи» писал, что после получения информации о происшествии сотрудники МЧС России в течение шести часов обследовали морскую акваторию с использованием двух плавсредств, охватывая территорию от Свирского пляжа до санатория «Чемитоквадже». В то же время спасатели АСС «Кубань-СПАС» проводили поисковые мероприятия вдоль береговой линии. На следующий день к операции привлекли вертолет и катера.

Мария Удовик