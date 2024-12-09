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ФКУ «Черноморье» ускорило работы на Мамайском перевале

ФКУ «Черноморье» на два месяца раньше срока завершило монтаж 104 свай на 168-м км трассы А-147 Джубга — Сочи. Диаметр конструкций составляет 1–1,2 м, длина — от 12 до 18 м, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Специалисты приступили к разработке котлованов, срубке оголовков свай и подготовке к армированию ростверков для крепления подпорных стен. Возведение двух новых укреплений и ремонт существующего идут с опережением графика, отметили в «Черноморье».

К завершению работ в четвертом квартале 2025 года участок протяженностью 500 м будет укреплен шестью подпорными стенами. Сложность эксплуатации этой автодороги обусловлена ее расположением в зоне нестабильных геологических пород.

На данный момент трасса А-147 оснащена более чем 1 тыс. подпорных стен — в среднем по пять конструкций на 1 км при общей протяженности 212 км. В 2023 году дорожники возвели шесть новых укреплений, включая один объект в русле реки Чемитоквадже.

Вячеслав Рыжков

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