Южный рынок России сохранил поставки фруктов из Абхазии

Поставки цитрусовых из Абхазии на южнороссийский рынок продолжаются в штатном режиме. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на председателя общественной организации «Ростовская абхазская диаспора», бывшего первого заместителя министра экономики Республики Абхазия Виктора Хашбу.

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«Я общался с представителями правительства Абхазии. По их информации, в одной партии был обнаружен некий вредитель, эту партию вернули, но о запрете поставок цитрусовых, тем более сельхозпродукции в целом, Россельхознадзор Краснодарского края не заявлял. Грузы просто стали более тщательно проверять»,— уточнил господин Хашба.

По словам спикера, официальный запрет на ввоз фруктов отразится не только на жителях республики, но и на предпринимателях юга России и потребителях. Он отметил, что дефицита мандаринов в Ростове и Краснодаре не возникнет, однако импортные аналоги дороже минимум на 30%.

Ранее заявления о запрете на ввоз мандаринов из Абхазии опровергали в Россельхознадзоре. Сообщалось, что Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из соседней республики.

С начала октября из Абхазии в Сочи поставили более 12,5 тонн мандаринов. Цитрусовые везут через пропускной пункт «Адлер».

Вячеслав Рыжков