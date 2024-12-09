В Сочи возобновили уголовное дело о нарушении прав дольщиков

Председатель СК России поручил повторно возбудить уголовное дело, касающегося прав дольщиков жилого комплекса «Княжье подворье» в Сочи. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным СМИ, участники долевого строительства сталкивались с многолетними задержками в завершении строительства. Суд признал дома самовольными постройками по требованию местных властей, что привело к их обязательному сносу. В 2016 году застройщика осудили за мошенничество и отправили в исправительное учреждение, где обвиняемый вскоре скончался. В результате дольщики лишились возможности вернуть свои вложенные средства, а местной администрации предъявили встречные иски, однако безрезультатно.

Кубанские следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность), но постановление отменил исполняющий обязанности заместителя прокурора Центрального района Сочи. Сейчас это решение обжалуется в установленном порядке.

Председатель СК поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю повторно возбудить уголовное дело и представить отчет о выявленных обстоятельствах. Исполнение данного поручения будет находиться под контролем центрального аппарата ведомства.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе арбитражный суд Краснодарского края привлек учредителей ООО «Сочи-Абсолют», занимающегося строительством элитного жилого комплекса «Абсолют» в Сочи, к субсидиарной ответственности на сумму 640,5 млн руб. Дольщикам компенсировали убытки в размере 939 млн руб.

Мария Удовик