Двух сочинцев, повесивших собаку на дереве на глазах у детей, осудили на год

Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор Денису Титову и Виталию Алмаеву. Обвиняемые признали вину по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

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В середине сентября 2022 года подсудимые поймали бродячую собаку рядом с магазином в поселке Аше, надели ей на шею веревку и подвесили на дерево. Животное погибло. Дети стали свидетелями этих действий.

В судебном заседании оба заявили, что не помнят произошедшего из-за сильного алкогольного опьянения. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на один год каждому. Осужденные будут отбывать срок в колонии-поселении под конвоем. Приговор еще не вступил в законную силу.

Мария Удовик