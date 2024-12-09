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Более 1,5 тысяч благородных оленей насчитали в Кавказском заповеднике Сочи

Численность ревущих оленей в Кавказском заповеднике Сочи стабильна последние 6 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным специалистов, популяция ревущих оленей составляет 560 особей, а общая численность — более 1,5 тыс. особей. В течение последних шести лет она остается на примерно одном уровне.

Наибольшее количество оленей выявили в массиве Трю-Ятыргварта, где олени сосредоточены в трех крупных токах. Одна из групп, расположенная на склонах Армовки, состоит из 39 ревущих самцов, 86 самок и 14 сеголетков. Такая высокая доля оленят — около 10% — характерна только для оптимальных условий обитания.

В этом году отметили удвоение числа ревунов на Пастбище Абаго и в верховьях Уруштена, а также заметили увеличение числа ревущих оленей на Алоусе. В этом году специалисты выявили два многочисленных участка более чем со 100 ревущими самцами в период гона: на Ятыргварте и на Бамбаках.

«Ъ-Сочи» писал, что в реке Восточный Дагомыс выявили массовую гибель рыбы. Специалисты, проводившие обследование водоема, обнаружили более 1 тыс. мертвых особей разных видов.

Мария Удовик

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