Около 1 млрд рублей направят на водоснабжение сочинского села

На строительство сетей водоснабжения в сочинском селе Прогресс планируется выделить около 1 млрд руб. Об этом сообщил глава администрации Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

Андрей Прошунин встретился с жителями села, где проживает около 2 тыс. человек. В этом году по программе догазификации газ привели на две улицы. Глава курорта отметил, что на улице Юбилейной завершается реконструкция наружного освещения, но сама дорога также требует внимания.

Основное внимание уделили вопросу водоснабжения. В селе нет централизованных сетей, что затрудняет социальное строительство и развитие территории. Андрей Прошунин назвал проект технически сложным и дорогим. Для его реализации планируется запросить средства в крае по программе развития жилищно-коммунального хозяйства и подготовить техническое задание.

Чтобы обеспечить водой и канализацией жителей Прогресса, Краевско-Армянского, Верховского и Семеновки, власти будут рассматривать и альтернативные источники финансирования, резюмировал господин Прошунин.

Мария Удовик