В Сочи сократилось число квартир на верхних этажах новостроек на 11,5%

В Сочи в ноябре 2024 года выявили сокращение числа квартир на верхних этажах новостроек на 11,5% по сравнению с сентябрем, что составило 409 объектов, сообщил эксперт по рынку недвижимости Кирилл Флутков. Несмотря на это, интерес покупателей к этим объектам остается стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

На верхних этажах представлено 65% от общего объема предложений, но их количество снизилось на 17,4%, с 322 до 266 объектов. Однокомнатные квартиры составляют 46,9% всех предложений, при этом их число сократилось на 23,5%. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры занимают лишь 16,4 и 4,4% соответственно.

Среди доступных вариантов на верхних этажах минимальная стоимость студии составила 8,96 млн руб. за объект площадью 31,7 кв. м в сданном доме. В микрорайоне Якорная Щель предлагают апартаменты площадью 23,1 кв. м за 14,78 млн руб., сдача которых запланирована на 2027 год.

Панорамные виды на Черное море и горы делают квартиры на верхних этажах востребованными. В районе Лазаревский можно найти варианты с видовыми преимуществами по относительно доступным ценам, добавил эксперт.

Мария Удовик