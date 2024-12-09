Главные новости за 9 декабря. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.
Бывший замглавы корпорации развития Курской области Игорь Грабин отправлен в СИЗО.
Владельцем бывшего бизнеса Danone с заводом в Липецке стал экс-чиновник из Чечни.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что резких кадровых изменений в Курской области не будет.
Бывший сенатор Оксана Хлякина может стать детским омбудсменом в Липецкой области.
Юго-Восточную железную дорогу возглавил Игорь Наталенко.
Исполняющей обязанности министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области стала Елена Выгузова.
Экс-кандидат в мэры Воронежа Виктор Витиник стал вице-премьером Хабаровского края.
Суд прекратил спор между «Русагро» и «Агро-Белогорье» о предоставлении бумаг.
Воронежское отделение Сбербанка возглавил Константин Разводов.
Глава управы Железнодорожного района Воронежа Леонид Беляев ушел на пенсию.