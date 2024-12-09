Главные новости за 9 декабря. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

Три мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области.

Бывший замглавы корпорации развития Курской области Игорь Грабин отправлен в СИЗО.

Владельцем бывшего бизнеса Danone с заводом в Липецке стал экс-чиновник из Чечни.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что резких кадровых изменений в Курской области не будет.

Бывший сенатор Оксана Хлякина может стать детским омбудсменом в Липецкой области.

Юго-Восточную железную дорогу возглавил Игорь Наталенко.

Исполняющей обязанности министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области стала Елена Выгузова.

Экс-кандидат в мэры Воронежа Виктор Витиник стал вице-премьером Хабаровского края.

Суд прекратил спор между «Русагро» и «Агро-Белогорье» о предоставлении бумаг.

Воронежское отделение Сбербанка возглавил Константин Разводов.

Глава управы Железнодорожного района Воронежа Леонид Беляев ушел на пенсию.