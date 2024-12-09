Хинштейн заявил, что резких кадровых изменений в Курской области не будет

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провел первое оперативное совещание в правительстве региона. В ходе него он заявил, что не настроен на «революционные шаги», резкие кадровые изменения. По его словам, работа каждого руководителя будет оцениваться в процессе — «отталкиваясь от результата, от мнения людей».

Глава региона заявил, что для его заместителей вводится рабочий день не с 9:00, а с 8:00. Также он сказал, что вводит еженедельное совещание правительства региона.

«Курс, взятый на открытость и прозрачность, будет основной доминантой нашей работы. Если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату, может честно сказать, написать заявление, я это пойму и приму. То же касается тех, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я на берегу предлагаю покаяться»,— сказал господин Хинштейн.

По словам врио губернатора Курской области, главным мерилом работы властей региона теперь является оценка людей. «Еще один главным принцип — не врать, быть честными с людьми. Ни в коем случае не заниматься имитацией деятельности. Мы работаем с вами не для галочки, мы работаем с вами для людей»,— пояснил господин Хинштейн.

Кроме того, глава региона поручил врио первого вице-губернатора — председателя правительства Алексею Дедову подготовить предложения по изменению «системы помощи и восстановления домов граждан». Господин Хинштейн пояснил, что сейчас куряне получают средства из федерального бюджета из расчета 7 тыс. руб. за метр, а после самостоятельно ищут подрядчиков для ремонта своего жилья. По его словам, этим должны заниматься власти, причем сразу после повреждения дома, а не после проведения всех бюрократических процедур.

Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна на пост врио губернатора Курской области 5 декабря. Алексей Смирнов по собственному желанию ушел в отставку. Он рассказал, что переходит на новое место работы, но не уточнил, куда именно.

О причинах смены власти в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова