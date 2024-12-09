Суд прекратил спор между «Русагро» и «Агро-Белогорье» о предоставлении бумаг

19-й арбитражный апелляционный суд прекратил производство по иску ООО «Группа компаний "Русагро"» к ООО «ГК "Агро-Белогорье"» в связи с утверждением мирового соглашения. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Русагро» обратилось с заявлением к «Агро-Белогорью» в январе 2024 года. В июне арбитражный суд Белгородской области удовлетворил требования истца об обязании ответчика передать ему копии договора об учреждении компании, документа об изменениях в ее уставе и других бумаг. В случае неисполнения решения суда в течение десяти дней после его вступления в законную силу полагалось взыскать с ответчика 1 тыс. руб. за каждый день просрочки обязательства.

В июле на тот момент мажоритарный владелец «Агро-Белогорья» Владимир Зотов и сама компания подали апелляционные жалобы на это решение. В августе они были приняты к производству.

В 2019 году «Русагро» выкупило у черноземного бизнесмена Александра Соловьева долю в «Агро-Белогорье» в размере 22,5%. Еще 72,5% принадлежали Владимиру Зотову, 5% — гендиректору компании Ларисе Ковалевой. В середине ноября этого года «Русагро» заявило о получении контроля над 100% долей «Агро-Белогорья». Тогда же гендиректором белгородской компании был назначен выходец из агрохолдинга Дмитрий Лабурцев. Позднее губернатор Вячеслав Гладков назвал инициатором поглощения «Агро-Белогорья» господина Зотова.

Подробнее об этой сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова