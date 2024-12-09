Экс-кандидат в мэры Воронежа Виктор Витиник стал вице-премьером Хабаровского края

И.о. заместителя председателя правительства Хабаровского края назначен известный в прошлом воронежский политик Виктор Витиник. На этом посту он будет курировать вопросы строительства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Демешин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Известный воронежский политик Виктор Витиник будет курировать стройки в Хабаровском крае

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ Известный воронежский политик Виктор Витиник будет курировать стройки в Хабаровском крае

Фото: Михаил Квасов, Коммерсантъ

«Реформирование строительной отрасли — реакция не только на нынешнее ее состояние, но прежде всего на запрос жителей Хабаровского края. Для кардинальных изменений требуются руководители нового формата, которых я представил сегодня на заседании президиума правительства региона. У новых коллег есть огромный опыт, и уверен, что они смогут применить его на благо Хабаровского края и живущих здесь людей»,— написал глава региона.

Виктору Витинику 63 года. Он родился в 1961 году в украинском городе Днепродзержинск (сейчас — Каменское). Окончил хабаровский филиал Всесоюзного юридического института и экономический факультет Тамбовского государственного университета. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Инвестиции в промышленный капитал и эффективность их использования». Служил в армии. В 1981–1992 годах работал на стройке Байкало-Амурской магистрали в различных должностях, в том числе в органах внутренних дел. В 1992–1994 годах — старший следователь УВД Воронежской области. В 1997 году возглавил компанию «Управление и инвестиции», которой руководил до 2001 года. В том же году впервые был избран в гордуму Воронежа, в 2005 году избрался повторно. Дважды участвовал в выборах мэра города, но главой не стал: в 2004 году он проиграл менее 1% победившему Борису Скрынникову (23,01% против 22,4%), а в 2008 году набрал 12,83%, заняв третье место и более чем вдвое уступив действовашему мэру Сергею Колиуху (31,08%).

В 2009 году Виктор Витиник возглавил подмосковное ООО «Атомэнергомонтаж», которое было одним из субподрядчиков на стройке новых энергоблоков Нововоронежской атомной электростанции. В 2010 году также хотел избраться в гордуму, но не преуспел.

После «Атомэнергомонтажа» работал в департаменте культурного наследия Москвы, совете министров республики Крым, управлении делами Россотрудничества. В последние годы возглавлял дирекцию спецпроектов АО «Научно-исследовательский центр "Строительство"».

О нападении на Виктора Витиника читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Кандидата в мэры подвергли предвыборному обстрелу».

Александр Прытков