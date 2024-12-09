Бывший замглавы корпорации развития Курской области отправлен в СИЗО

Ленинский райсуд Курска по ходатайству следователя регионального СКР избрал меру пресечения бывшему заместителю генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игорю Грабину, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он проведет в СИЗО как минимум два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как рассказали в прокуратуре региона, в основу уголовного дела легли события 2023 года, когда фигурант курировал в корпорации работу с инвесторами. По версии следствия, он заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификационных сооружений в приграничье Курской области. При этом они уже были выполнены другой компанией и оплачены. Это повлекло необоснованное расходование бюджетных средств в размере более 173 млн руб.

В октябре курские полицейские провели обыски по уголовному делу о мошенничестве и легализации преступного дохода (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве на границе фортификационных сооружений, которые не остановили украинских военнослужащих в августе этого года. Следственные действия прошли в компании, выступавшей одним из подрядчиков возведения первой линии обороны и близкой к региональному депутату Максиму Васильеву.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова